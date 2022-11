Six Jours de Gand - Van Den Bossche et Havik en tête après la 5e nuit, Kopecky gagne 3 des 4 épreuves dames

(Belga) Fabio Van Den Bossche et Yoeri Havik débuteront la dernière journée des Six Jours de Gand en tant que leaders. Le duo belgo-néerlandais a conclu la cinquième nuit, samedi, avec 274 points.

Trois duos suivent à un tour: Lindsay De Vylder et Robbe Ghys comptent 284 points, Jules Hesters et l'Allemand Tim Torn Teutenberg en ont 216, Iljo Keisse et Jasper De Buyst 156. Le reste des engagés pointent à cinq ou six tours. Dimanche, aux environs de 17h35, le rideau tombera sur la 81e édition des Six Jours. On connaîtra alors les successeurs de Kenny De Ketele et Robbe Ghys au palmarès. Chez les dames, Lotte Kopecky a remporté trois des quatre épreuves au programme des Deux Jours féminins. Le scratch, première épreuve de la soirée, est revenu à la Néerlandaise Marit Raaijmakers dans un sprint à trois devant Daniek Hengeveld et Kopecky. La course par élimination s'est également conclu par un duel entre Kopecky et Raaikmakers. La Belge l'a emporté, la Néerlandaise Babette van der Wolf prenant la troisième place devant Katrijn De Clercq. Dans la course aux points, Kopecky s'est imposée avec 63 points, quatre de plus que Raaijmakers. Shari Bossuyt a terminé troisième avec 52 points. Championne du monde 2021 et championne d'Europe en titre de la discipline, Bossuyt avait remporté la première course aux points vendredi soir. (Belga)