La saison cycliste 2023 est lancée: quelles seront les ambitions du champion du monde Remco Evenepoel?

Quelles sont les ambitions pour l'équipe Soudal - Quick Step ? L'équipe 2023 a été présentée ce matin, dans un parc d'attraction.

Tous les regards étaient évidemment tournés vers Remco Evenepoel, qui va devoir honorer son maillot de champion du monde récemment acquis, et c'est une lourde pression.

Le Belge va, en effet porter le plus beau maillot du peloton, mais aussi le plus visible, ce qui fera que ces adversaires voudront d'autant plus le battre toute la saison. Les ambitions sont claires : il voudra s'illustrer sur le Tour d'Italie après avoir remporté le Tour d'Espagne et ira, l'année prochaine, si tout va bien, sur le Tour de France pour la première fois.

Au Giro, le Belge voudra viser les victoires d'étapes ainsi que le podium, reste à savoir sur quelle marche. Autre objectif : remporter pour la troisième fois la Classica San Sebastian pour la troisième fois ainsi que tenter de s'attaquer au titre de champion du monde du contre-la-montre.

Et puis enfin, un dernier objectif gardé un petit peu secret : le champion belge voudrait s'illustrer sur les routes du Tour de Lombardie, là où il avait lourdement chuté il y a deux ans et où sa carrière avait failli s'arrêter net.