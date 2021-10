Steff Cras et Matthew Holmes prolongent chez Lotto Soudal

(Belga) Steff Cras et le Britannique Matthew Holmes ont prolongé d'un an leur contrat avec Lotto Soudal, a annoncé jeudi la formation belge du WorldTour.

Cras, 25 ans, disputera sa troisième saison au sein de Lotto Soudal. "Personnellement, je vois cette prolongation de contrat comme un coup de pouce mental après deux saisons avec beaucoup de malchance", a déclaré Cras sur le site de l'équipe. "J'ai ainsi dû quitter le Tour en 2020 en raison de douleurs au dos, qui ont compromis le reste de ma saison. La première moitié de cette saison est partie en fumée en raison d'une contamination au covid. Je suis impatient de disputer une année où je peux évoluer à mon meilleur niveau." Cras vise un bon classement dans les courtes courses par étapes et une victoire d'étapes dans un Grand Tour. "Je soutiendrai l'équipe autant que possible. Ma deuxième partie de saison me donne confiance pour ce qui vient." Holmes, 27 ans, avait également rejoint Lotto Soudal en 2020. Il a remporté une étape du Tour Down Under quelques semaines plus tard. "Je regarde avec satisfaction les deux dernières saisons", a expliqué le Britannique. "Peut-être que cette année ne m'a pas apporté ce que j'attendais, mais j'ai pu gagner une course du WorldTour dès ma première saison professionnelle." Holmes dit que ses places d'honneur dans des étapes de Grands Tours lui donne confiance pour l'avenir. "Je sais ce que j'ai en moi et après deux saisons sur le WorldTour, je sais parfaitement ce que je peux faire et ne peux faire. C'est pourquoi l'année prochaine, l'accent sera mis sur les échappées, que ce soit dans les Grands Tours ou dans d'autres courses par étapes." (Belga)