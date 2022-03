Strade Bianche - Julian Alaphilippe après sa chute : "j'ai des douleurs au dos"

(Belga) Julian Alaphilippe a effectué une chute spectaculaire samedi au cours des Strade Bianche. Malgré son "soleil", le champion du monde français a poursuivi la course, mais quand Tadej Pogacar a lancé le final à plus de 50 km de l'arrivée, il n'a pas réussi à suivre le rythme et a franchi la ligne d'arrivée en 58e position à 8:56 du slovène

Alaphilippe est reparti avec près de deux minutes de retard après sa culbute. Le porteur du maillot arc-en-ciel a réussi à revenir dans le peloton à 75 km du but et occupait la tête de celui-ci quand l'échappée initiale a pris fin. Il a même accéléré, mais juste après quand le dernier double lauréat du Tour de France est parti à l'assaut, Alaphilippe a vite compris et s'est mis au service de son équipier Kasper Asgreen qui a terminé 3e à Sienne. "Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé", a-t-il reconnu après l'arrivée en évoquant la chute. "Ils sont soudain tombés devant moi et je suis tombé aussi. Pour le moment j'ai des douleurs au dos." "C'est bien pour l'équipe que nous ayons avec Kasper quelqu'un sur le podium. Il est troisième, ce n'est pas mal et nous en sommes satisfaits. Il n'y avait probablement pas beaucoup plus de possible aujourd'hui. Certainement si on regarde Pogacar, il était vraiment super."