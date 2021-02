Superprestige - Cinquième victoire de la saison pour Denise Betsema: "J'aime rouler à Middelkerke"

(Belga) Denise Betsema a décroché sa cinquième victoire de la saison en remportant le cyclocross de Middelkerke, huitième et dernière manche du Superprestige samedi.

Troisième du classement général, Betsema était cependant heureuse de s'être imposée devant Ceylin Alvarado et Lucinda Brand, qui a remporté le classement général. "Pourtant, je n'ai pas pris un bon départ", a reconnu la Néerlandaise. "D'habitude, je démarre fort, parfois trop mais cette fois j'ai dû faire la course derrière au début. Lorsque je suis revenue sur Manon Bakker, j'ai récupéré dans sa roue avant de m'échapper dans le deuxième tour. Heureusement, j'ai pu tenir jusqu'au bout." La Néerlandaise a également pris sa revanche après une deuxième place en 2020 et un succès en 2019 annulé après un contrôle positif aux stéroïdes anabolisants. "J'aime bien rouler ici. J'ai eu une petite frayeur pendant la reconnaissance parce que le parcours était vraiment mauvais. Je n'avais jamais vécu cela ici auparavant. Mais je suis heureuse d'avoir gagné et je dédie ce succès à mon neveu qui est né la nuit dernière." (Belga)