Superprestige - Lauréate à Diegem, Pieterse continue de gagner : "Je me sentais très bien"

(Belga) Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) a remporté mercredi sa sixième victoire de la saison en enlevant la manche de Diegem du Superprestige. La Néerlandaise s'est imposée devant ses compatriotes Shirin van Anrooij et Ceylin del Carmen Alvarado.

Championne d'Europe espoirs début novembre, Pieterse a enlevé trois succès en Coupe du monde, s'imposant successivement à Overijse, Hulst et Val di Sole. "Je me sentais vraiment bien, dès le départ", a dit celle qui a survolé la course de bout en bout. "Parfois, j'ai tellement envie que j'y vais un peu fort. D'habitude, on reste un peu plus longtemps en groupe. Mais j'ai vu une ouverture et j'ai décidé de partir." Pieterse semblait se diriger vers une victoire aisée mais Van Anrooij a effectué un rapproché dans le 3e tour, revenant à quelque cinq secondes. "J'ai senti qu'elle revenait et j'ai commencé à stresser un peu", a-t-elle avoué. "J'ai hésité à me relever pour attendre et continuer ensemble ou accélérer. J'ai choisi la deuxième option. Je savais qu'une section à mon avantage arrivait et que je pouvais la repousser", a analysé Pieterse, "heureuse de cette belle victoire". Lauréate à Mol et Gavere, Shirin van Anrooij n'est pas parvenue à signer un trois sur trois. "C'est dommage d'avoir mal débuté. J'ai eu du mal à remontrer par la suite et il m'a fallu un peu de temps pour trouver mon rythme. Pieterse était parti depuis longtemps, j'ai dû effectuer une course poursuite. Je suis revenue dans le 3e tour mais j'ai de nouveau été distancée au passage des planches." (Belga)