Superprestige - Pidcock satisfait de son premier cross malgré "quelques erreurs"

(Belga) Tom Pidcock a terminé, samedi, à la septième place de son premier cross de la saison lors de la manche de Superprestige de Merksplas. "J'ai fait trop d'erreurs", a reconnu le Britannique, champion du monde.

"Ce n'était peut-être pas le meilleur cross pour reprendre", a-t-il expliqué. "Le parcours était technique et difficile. Mes sensations sur le vélo étaient correctes, mais j'ai fait trop d'erreurs et j'ai encore besoin de retrouver mes sensations en cyclocross." Pidcock se dit satisfait de cette septième place. "Je n'ai pas pu profiter pleinement du maillot arc-en-ciel, mais je me suis bien amusé. Je prends beaucoup de plaisir sur les cryclocross et j'ai senti que le public était derrière moi, même si je n'étais pas en tête. Cette saison, j'espère tout de même retrouver le chemin de la victoire avec ce maillot arc-en-ciel." Dimanche, le coureur de la formation INEOS Grenadiers prendra également le départ de la manche de Coupe du monde à Overijse. On ne sait pas encore grand-chose du reste de son programme, mais le Britannique a laissé entrevoir qu'il sera au départ de deux courses le week-end prochain. (Belga)