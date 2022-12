Superprestige - Van Aert après sa victoire acquise de haute lutte à Diegem : "Cela ne peut pas être sain"

(Belga) Wout van Aert a mis un terme à une série de six victoires de rang de Mathieu van der Poel à Diegem, lauréat des éditions 2014 à 2019. "J'ai dû puiser très loin pour y parvenir", a dit le champion de Belgique après sa victoire dans le toujours populaire cross nocturne, de retour après deux ans d'annulation en raison de la pandémie de Covid-19.

"Cela ne peut pas être sain", a rigolé le pensionnaire de l'équipe Jumbo-Visma à l'arrivée d'une course où il a mimé un geste de fatigue totale. "Cette course a encore démontré que nous sommes proches les uns des autres. Le passage dans le sable s'est révélé compliqué pour moi au début et cela a joué dans ma tête", a encore analysé 'WVA'. "À la mi-course, après un nouveau passage raté dans le bac à sable, j'ai pensé que Mathieu van der Poel s'envolait vers la victoire. Jusqu'à ce que j'aperçoive à nouveau Mathieu et Tom Pidcock au niveau du terrain de football. J'ai commencé à y croire à nouveau. J'avais perdu la foi mais le vainqueur en moi a pris le dessus. J'ai tourné le bouton et j'ai tout donné, roulant au caractère jusqu'à l'arrivée." Depuis quelques jours, le spectacle est au rendez-vous entre Van Aert, Van der Poel et Pidcock. "Quand la course démarre, vous voulez simplement vous imposer", a admis le Belge. "C'est vrai que c'est plus compliqué de battre Mathieu que certains autres concurrents. Mais c'est ça qui vous permet de vous surpasser et d'être le meilleur possible au départ." (Belga)