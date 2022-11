Superprestige - Vanthourenhout 3e à Niel pour sa première course avec le maillot de champion d'Europe

(Belga) Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) a pris la 3e place de la deuxième des huit manches du Superprestige de cyclocross vendredi dans le sable de Niel.

Il s'agissait de sa première course avec le maillot de champion d'Europe sur les épaules conquis dimanche dernier sur les pentes de la Citadelle de Namur. "J'ai essayé de suivre le rythme, mais j'étais déjà à la limite au 3e ou 4e tour et je n'ai pas pu suivre Laurens", a expliqué Michael Vanthourenhout, 3e à l'arrivée derrière Laurens Sweeck, vainqueur, et le Néerlandais Lars van der Haar. "J'ai essayé de m'accrocher, mais ce fut difficile. Lars n'a pu y aller non plus, et du coup un écart s'est creusé. On aurait pu rouler ensemble pour tenter de revenir, c'est dommage. Lars était plus fort aussi et a pu faire la jonction. Je suis quand même content de cette troisième place après toutes les obligations de mon titre de champion d'Europe. Je l'ai senti aujourd'hui." (Belga)