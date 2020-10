Tao Geoghegan Hart remporte le Giro après le chrono final du Tour d'Italie, gagné par Filippo Ganna

(Belga) Tao Geoghegan Hart est le vainqueur final du Tour d'Italie. Le Britannique d'Ineos a dépossédé l'Australien Jai Hindley (Sunweb) du maillot rose à l'issue du contre-la-montre final, dimanche, entre Cernusco sul Naviglio et Milan (15,7 km), remporté par son équipier Filippo Ganna.

86 centièmes de seconde séparaient le maillot rose Jai Hindley, le maillot rose, et Tao Geoghegan Hart. Mais le suspense n'a pas duré longtemps dimanche, Geoghegan prenant d'emblée l'avantage sur son rival. Geoghegan Hart rejoignait l'arrivée sur la Place du Dôme en 18:14, se montrant plus rapide d'Hindley pour 39 secondes. Le Néerlandais Wilco Kelderman (Sunweb) prend la troisième place du général à 1:29. À 25 ans, Geoghegan Hart décroche la cinquième victoire de sa carrière après deux étapes du Tour des Alpes l'an passé et deux étapes du Tour d'Italie, à Piancavallo et à Sestriere samedi. Geoghegan Hart succède au palmarès à l'Équatorien Richard Carapaz. Il est le deuxième Britannique à remporter le Giro après Chris Froome en 2018. Le contre-la-montre final a été remporté sans surprise par le champion du monde italien Filippo Ganna. Le coureur italien, 24 ans, avait déjà gagné les deux autres chronos de ce Giro, celui d'ouverture à Palerme et celui de la 14e étape à Valdobbiadene. Ganna s'était également adjugé en solitaire la cinquième à Camigliatello Silano, la première victoire sur une course en ligne de sa carrière. Ses neuf autres succès ont été signés dans des épreuves chronométrées. Ganna a signé un chrono de 17:16. Victor Campenaerts (NTT) a pris la deuxième place à 32 secondes de l'Italien, juste devant l'Australien Rohan Dennis, équipier de Ganna. (Belga)