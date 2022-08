Tim Merlier espère tenter sa chance au sprint sur la Vuelta

(Belga) Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) cherchera mercredi une victoire d'étape sur la Vuelta. Lors du week-end d'ouverture aux Pays-Bas, il espérait s'imposer, mais avait dû se contenter de places d'honneur.

"Je me sens encore raisonnablement bien, j'avais en fait imaginé ressentir plus de fatigue", explique-t-il. "Je peux encore dormir suffisamment et récupérer, c'est bien. Dimanche, j'ai eu une très mauvaise journée pour la première fois, mais j'ai finalement réussi à terminer l'étape. Le jour de repos, je n'ai pas pris le vélo et dans le contre-la-montre, je n'ai pas perdu de force. J'espère pouvoir sprinter aujourd'hui". Mercredi devrait en théorie offrir une chance aux sprinters. "Mais il fera chaud, près de 40 degrés, ça va se ressentir". (Belga)