Tim Merlier veut décrocher rapidement une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne

(Belga) Après des victoires sur le Tour d'Italie et le Tour de France en 2021, Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) veut cette fois décrocher une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne qui s'élance vendredi d'Utrecht aux Pays-Bas. "C'est clairement l'objectif", a confié le champion de Belgique après la présentation officielle des équipes.

Sur les routes espagnoles, Merlier voudra effacer sa déception après sa médaille de bronze à l'Euro dimanche dernier et vise un succès sur la deuxième ou la troisième étape. "Je veux saisir cette chance car il n'y a pas beaucoup d'étapes plates dans cette Vuelta. La prochaine étape réservée aux sprinteurs n'arrive qu'après le deuxième jour de repos (la 11e étape, ndlr). Ce premier week-end est très important. Je veux gagner immédiatement pour enlever de la pression." Après ces succès sur le Giro et le Tour, le champion de Belgique peut rejoindre la liste des coureurs qui ont remporté une étape dans les trois grands tours. "Je pense que chaque coureur en rêve et c'est aussi mon cas. Ce serait beau d'y parvenir." Avec un parcours très montagneux sur cette Vuelta, peu de grands noms du sprint sont de la partie en Espagne. Mads Pedersen, Pascal Ackermann, Gerben Thijssen, Kaden Groves, Ethan Hayter et Sam Bennett pointent parmi les plus gros concurrents de Merlier. "Cela peut être un désavantage car la course sera moins contrôlée et mon équipe devra travailler dur pour arriver au sprint. Cependant, nous sommes motivés à gagner le plus vite possible", a conclu Merlier. (Belga)