Tim Wellens : "Philippe Gilbert va beaucoup nous apporter"

Lotto-Soudal est actuellement en stage d’avant-saison à Majorque. Serge Vermeiren a profité de l’occasion pour interroger Tim Wellens sur l’arrivée de Philippe Gilbert au sein de la formation mais également sur ses ambitions personnelles et sur celles de l’équipe.

Tim Wellens le déclare d’entrée, la période des classiques flandriennes sera la plus importante pour Lotto-Soudal cette saison. "C'est l’ADN de l’équipe. L'arrivée de Philippe Gilbert est un énorme bonus pour ces classiques."

Le Limbourgeois pointe directement l'impact de l'arrivée de Gilbert dans l'équipe. "Nous avions un meeting avec tous les objectifs. A la fin, Philippe s'est levé pour se présenter et pour donner son avis par rapport à ces objectifs. J'ai trouvé ça vraiment super classe."

Car en plus de son rôle de leader en course, la formation va également profiter de son expérience. "Je suis certain qu'il va énormément apporter à tout le monde."

"Philippe est capable de gagner Milan-San Remo"

Ce n'est pas un secret, Philippe Gilbert rêve d'ajouter Milan-San Remo à son palmarès. Un exploit possible selon Wellens. "C'est un champion. Je suis certain que s'il veut remporter cette course, il sera à sa meilleure forme au départ de celle-ci. Il va tout faire pour pouvoir gagner cette classique même si c'est vrai que cette course est plus compliquée à gagner que les autres quand on est favori. Il va avoir besoin d'un peu de chance."

Concernant ses ambitions, Tim Wellens pointe évidemment les classiques ardennaises qui correspondent parfaitement à ses qualités. Mais le coureur originaire de Saint-Trond a également pris goût au Tour de France, où il a brillé en 2019. "Je savais que c'était la course la plus dure. Les autres années, je n'ai pas été très bon. Ce n'est pas chouette car tout le monde nous regarde. Mais la saison dernière, j'ai pris du plaisir à rouler le Tour. En plus c'était en Belgique. Et le départ de l'édition 2020 aura lieu à Nice, près de mon domicile de Monaco. J'ai donc encore envie de briller."