Tony Martin en or dans le relais mixte pour sa dernière : "La meilleure façon de terminer"

(Belga) Pour la dernière course officielle de sa carrière, Tony Martin s'est emparé de la médaille d'or mercredi lors du relais mixte des Championnats du monde, qui se tiennent en Belgique. Il composait le trio masculin avec Nikias Arndt et Max Walscheid, associés aux dames Lisa Brennauer, Mieke Kröger et Lisa Klein. Ensemble, ils ont devancé les Pays-Bas et l'Italie.

Une fin de parcours en apothéose pour le quadruple champion du monde du contre-la-montre. "C'est la meilleure façon de terminer, n'est-ce pas ? Remporter la médaille d'or avec cette équipe est un rêve pour moi. C'est la meilleure situation que je puisse imaginer. Je suis vraiment reconnaissant envers toute l'équipe, spécialement les dames qui ont fait la différence aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié toute la semaine avec l'équipe. Nous espérions remporter l'or et le rêve est devenu réalité. C'est désormais l'heure de célébrer." Sa compatriote Lisa Klein ne cachait pas sa joie d'avoir remporté le titre aux côtés du, désormais, retraité de la petite reine: "Ça signifie beaucoup. C'était une course très difficile et je pense que nous sommes tous allés au-delà de nos limites. C'est génial de faire partie de cette équipe et l'atmosphère était également super ces derniers jours. Félicitations à Tony pour sa dernière course. C'est un grand honneur pour nous tous de s'être battus aujourd'hui pour la victoire avec lui. Je la lui donne comme un cadeau. C'est juste un honneur." (Belga)