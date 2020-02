Tour d'Algarve: Cees Bol gagne la 3e étape au sprint, Remco Evenepoel reste leader

(Belga) Le Néerlandais Cees Bol a remporté la troisième étape du Tour de l'Algarve (2.Pro), vendredi. Après 201,9 km entre Faro et Tavira, le coureur de Sunweb s'est imposé au sprint devant l'Italien Sacha Modolo (Alpecin-Fenix) et le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) conserve la tête du général.

L'Espagnol Gotzon Martin (Fundacion-Orbea), le Russe Alexander Grigoryev (Atum General) et le Portugais Tiago Antunes (Efapel) ont été les aventuriers du jour. Ils sont partis après 3 km et ont été repris à 20 bornes de l'arrivée. Au sprint, Bol se montrait le plus rapide devant Modolo et Jakobsen, le vainqueur de la première étape. Tom Devriendt (Circus-Wanty) s'est classé dixième. Bol, 24 ans, décroche le quatrième succès de sa carrière, le premier de la saison. Vainqueur jeudi, Evenepoel reste en tête du général. Samedi, la quatrième étape reliera Albufeira à Malhao (169,7 km), où l'arrivée sera jugée au sommet d'une côte de 2,6 km à du 9,4%. Le 46e Tour de l'Algarve s'achèvera dimanche par un contre-la-montre de 20,3 km à Lagoa. Le Slovène Tadej Pogacar est le vainqueur sortant. (Belga)