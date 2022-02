Tour d'Antalya - 1re étape : les classements

(Belga) Classements après la première étape du Tour d'Antalya cycliste (2.1), jeudi entre Side et Antalya (142 km) :

- Classement de l'étape: 1. Matteo Malucelli (Ita/Gazprom-Rusvelo) en 3h24:26 2. Jakub Mareczko (Ita) m.t. 3. Karl Patrick Lauk (Est) 4. Giovanni Lonardi (Ita); 5. Adam De Vos (Can); 6. Matthew Gibson (G-B); 7. Léo Bouvier (Fra); 8. Enrico Zanoncello (Ita); 9. Samuel Gaze (N-Z); 10. Per Münstermann (All) ... 16. Michiel Stockman; 19. Abram Stockman; 28. Simon Dehairs; 39. Robbe Ceurens; 44. Elias Maris; 58. Tom Paquot; 105. Fabio Van den Bossche; 124. Lionel Taminiaux 1:13; 149. Ludovic Robeet 4:34 - Classement général: 1. Matteo Malucelli (Ita/Gazprom-Rusvelo) en 3h24:16 2. Jakub Mareczko (Ita) à 0:04 3. Karl Patrick Lauk (Est) 0:06 4. Benjamin Perry (Can) 0:08; 5. Giovanni Lonardi (Ita) 0:10; 6. Adam De Vos (Can); 7. Matthew Gibson (G-B); 8. Léo Bouvier (Fra); 9. Enrico Zanoncello (Ita); 10. Samuel Gaze (N-Z) ... 17. Michiel Stockman; 20. Abram Stockman; 29. Simon Dehairs; 40. Robbe Ceurens; 45. Elias Maris; 59. Tom Paquot; 105. Fabio Van den Bossche; 137. Lionel Taminiaux 1:23; 154. Ludovic Robeet 4:44 (Belga)