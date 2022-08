Tour d'Espagne - Alpecin-Deceuninck perd Oscar Riesebeek, victime d'une fracture du pouce

(Belga) Alpecin-Deceuninck devra faire sans Oscar Riesebeek sur les routes du Tour d'Espagne. Le coureur néerlandais est tombé à l'entraînement jeudi et souffre d'une fracture du pouce et s'est disloqué l'annulaire, a annoncé l'équipe ProTeams belge jeudi à la veille du départ à Utrecht aux Pays-Bas.

"Oscar Riesebeek est malheureusement tombé à l'entraînement aujourd'hui (jeudi, ndlr) et ne sera pas en mesure de participer à la Vuelta. Il souffre d'une fracture de Bennett au pouce droit et d'un dislocation de l'annulaire droit. Nous cherchons des possibilités pour le remplacer à la Vuelta et nous souhaitons à Oscar un prompt rétablissement", a écrit Alpecin-Deceuninck sur Twitter. Alpecin-Deceuninck aligne cinq coureurs belges au départ de la Vuelta avec Tim Merlier, Jimmy Janssens, Xandro Meurisse, Lionel Taminiaux et Gianni Vermeersch en plus des Australiens Robert Stannard et Jay Vine. Le départ du 77e Tour d'Espagne sera donné vendredi à Utrecht aux Pays-Bas avec un contre-la-montre de 23,3 km par équipe. Plus tard jeudi, l'organisation de la Vuelta a dévoilé la liste officielle des participants avec le nom de Floris De Tier pour remplacer Riesebeek.