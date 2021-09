Tour d'Espagne - Gino Mäder, 5e et meilleur jeune: "Peut-être que je réaliserai dans une semaine"

(Belga) Après une 20e place l'année dernière, Gino Mäder (Bahrain Victorious) a terminé 5e de son second Tour d'Espagne, dimanche à Saint-Jacques de Compostelle. Le coureur suisse de 24 ans termine en outre meilleur jeune de la 76e Vuelta.

"C'est incroyable pour moi", déclare Gino Mäder. "Tout est tombé dans mes mains hier. J'étais déjà content d'être parmi les meilleurs grimpeurs de la course, et maintenant je suis assis ici avec le maillot blanc et 5e du classement général, après avoir aidé Jack (Haig])à monter sur le podium. Je suis un peu perdu. C'était un peu inattendu. Je prends, j'espère que ce n'est pas ma dernière fois dans le top 5 d'un Grand Tour. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je vais rentrer chez moi, récupérer un peu et peut-être que je réaliserai dans une semaine. C'est une sensation agréable et j'espère que je vais l'avoir à nouveau. Le simple fait de savoir que vous pouvez être avec les meilleurs aide énormément". (Belga)