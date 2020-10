Tour d'Espagne: l'étape et le maillot rouge pour Primoz Roglic

Le Slovène Primoz Roglic vainqueur de la 10e étape du Tour d'Espagne, entre Castro Urdiales et Suances, le 30 octobre 2020ANDER GILLENEA

Avant un terrible week-end de montagne, le Slovène Primoz Roglic a remporté jeudi à Suances la 10e étape du Tour d'Espagne cycliste, et a récupéré le maillot rouge qui était sur les épaules de son rival Richard Carapaz.

De loin le plus fort dans le final de cette étape majoritairement plate mais dotée de deux derniers kilomètres en montée, Roglic a remporté sa troisième étape depuis le début de cette Vuelta, devant l'Autrichien Felix Großschartner (Bora) et l'Italien Andrea Bagioli (Deceuninck).

Richard Carapaz a semblé bien plus à la peine, seulement 14e dans ce final pour puncheurs qui correspond moins à son profil qu'une longue montée. Avec les 10 secondes de bonification que lui apporte sa victoire et les 3 secondes qu'il a grignotées sur Carapaz au bénéfice d'une cassure dans le final, Roglic récupère le maillot rouge qu'il avait perdu dimanche dernier.

Les candidats à la victoire finale ne se sont pas réservés malgré les deux étapes de haute montagne qui attendent le peloton ce week-end et pourraient chambouler le classement général de cette Vuelta.

Roglic et Carapaz, les deux principaux prétendants à la victoire finale, sont à présent à égalité parfaite avant les deux grandes étapes de montagne de ce week-end dans le nord-ouest de l'Espagne: quatre cols de première catégorie dont l'Alto de la Farrapona (16.5 km à 6,2% de moyenne) samedi, puis le terrible Angliru (12.4 km à 9,9%) au sommet duquel sera jugée l'étape de dimanche.

- "Aussi fort que moi" -

"On a à peu près le même âge, il a un an de moins que moi, il est aussi fort que moi", a réagi Roglic après sa victoire, résumant le suspense qui règne sur la Vuelta à 8 étapes de l'arrivée finale à Madrid.

L'Irlandais Dan Martin (Israel SN) et le Britannique Hugh Carthy (Education First) sont toujours au contact, à respectivement 25 et 51 secondes de Carapaz au général.

La journée a été animée par une échappée de quatre coureurs: l'Espagnol Jonathan Lastra (Caja Rural), le Belge Brent Van Moer (Lotto-Soudal) et les Néerlandais Alex Molenaar (Burgos-BH) et Pim Ligthart (Total Direct Energie).

Mais ce quatuor, qui a eu plus de 10 minutes d'avance et a pu un temps croire en ses chances d'aller au bout, n'a rien pu faire face au retour inexorable du peloton, emmené par des coureurs d'Astana, Mitchelton-Scott et Deceuninck, qui a fait la jonction à 16 km de l'arrivée.