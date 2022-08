Tour d'Espagne - Mike Teunissen, nouveau maillot rouge: "C'est vraiment incroyable"

(Belga) Après Robert Gesink, c'est un autre coureur néerlandais de Jumbo-Visma, Mike Teunissen, qui s'est emparé du maillot rouge au terme de la 2e étape du Tour d'Espagne, samedi à Utrecht.

"En fait, ce n'était pas le plan", a expliqué aux organisateurs Mike Teunissen, 4e de l'étape remportée par l'Irlandais Sam Bennett (Bora-hansgrohe). "J'ai déjà dit depuis plusieurs jours que nous sommes essentiellement là pour protéger Primoz (Roglic), et c'était aussi notre principale ambition pour aujourd'hui. Mais ce matin, les gars m'ont surpris en me disant que si tout se passait comme prévu et que Primoz était à l'abri dans les 3 derniers kilomètres, on pouvait essayer de faire en sorte que je sois le premier à franchir la ligne. C'était déjà un moment spécial. Je veux remercier l'équipe et tout le monde impliqué". C'est la deuxième fois de sa carrière que Mike Teunissen porte le maillot de leader d'un grand tour. Il avait porté le maillot jaune pendant deux jours en 2019 à la suite de sa victoire dans la 1e étape du Tour de France à Bruxelles, suivie par le succès des Jumbo-Visma dans le contre-la-montre par équipes dans les rues bruxelloises. "Le maillot jaune est spécial, mais le rouge, après tout ça, ça l'est peut-être encore plus", avance Teunissen. "C'était une journée incroyable et je suis impatient pour demain. Dans mon pays, avec beaucoup de spectateurs qui nous encouragent, c'est vraiment incroyable pour moi et pour tout le monde." (Belga)