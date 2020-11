Tour d'Espagne - Pascal Ackermann n'était pas sûr d'avoir gagné la dernière étape

(Belga) Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) a bouclé sa saison par une victoire dans la dernière étape du Tour d'Espagne dimanche à Madrid. L'Allemand s'est imposé à la photo-finish devant l'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step).

"Je n'étais pas sûr, je demandais à Sam (Bennett) qui a gagné", a déclaré Pascal Ackermann après la course. "Je doutais et il a fallu attendre puis on a reçu le message dans la radio. On est tellement heureux de la victoire du jour. Je dois vraiment remercier mes équipiers. Aujourd'hui, ils m'ont emmené de façon extraordinaire. Je suis vraiment heureux de finir la saison avec une victoire. C'est aussi ma 13e victoire de la saison et je suis heureux de pouvoir remercier mes équipiers", ajoute le sprinter allemand, qui avait été déclaré vainqueur de la 9e étape après le déclassement de Sam Bennett. "Je considère que j'ai gagné une étape sur la Vuelta, je ne compte pas vraiment celle où Sam a été déclassé. Maintenant, on a tous une victoire et je pense qu'on peut tous être heureux", conclut-il. (Belga)