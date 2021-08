Tour d'Espagne - Primoz Roglic gagne le chrono d'ouverture et endosse déjà le maillot rouge

(Belga) Primoz Roglic (Jumbo-Visma), double tenant du titre, a déjà endossé le maillot rouge de leader au classement du Tour d'Espagne cycliste (WorldTour) qui a pris son envol samedi de Burgos à la faveur d'un contre-la-montre de 7,1 km remporté par le Slovène.

Au terme d'un chrono avec notamment une montée d'1,2 km à 7,1 % dans la première moitié du parcours et une chaleur de plus de 35 degrés en début de soirée, Roglic l'a emporté avec 6 secondes d'avance sur l'Espagnol Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) et 8 sur un autre Slovène Jan Tratnik (Bahrain - Victorious). C'est la 54e victoire de la carrière de Roglic et la 7e de sa saison après son titre dans le contre-la-montre des Jeux Olympiques de Tokyo. Parmi les favoris cités par les observateurs, le Russe Alexander Vlasov (Astana-Premier Tech) est 10e à 14 secondes, le Français Romain Bardet (DSM) 14e à 17 secondes, le Britannique Adam Yates (INEOS Grenadiers) 16e à 20 secondes, les Colombien Miguel Angel Lopez (Movistar) 21e à 21 secondes et Egan Bernal (INEOS Grenadiers) 46e à 27 secondes. Notamment. Premier Belge, Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) est 24e à 22 secondes. Troisième grand Tour de la saison, la Vuelta s'étend jusqu'au 5 septembre avec une arrivée prévue à Saint-Jacques de Compostelle. Dimanche, la 2e étape verra le peloton relier Caleruega à Burgos sur 166,7km. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), absent sur ce Tour d'Espagne, avait remporté le Tour de France alors que le Giro était tombé dans l'escarcelle d'Egan Bernal qui, en cas de victoire, pourrait devenir le plus jeune coureur à avoir déjà remporté les trois grands Tours à seulement 24 ans. Le Français Bernard Hinault avait accompli cet exploit à l'âge de 25 ans. (Belga)