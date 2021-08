Tour d'Espagne - Primoz Roglic, toujours leader de la Vuelta, a profité de la journée avec le public

(Belga) La 8e étape du Tour d'Espagne s'est jouée au sprint samedi avec une deuxième victoire pour le Néerlandais Fabio Jakobsen. Le peloton est arrivé groupé et le classement général n'a pas subi de modifications.

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) conserve sa tunique rouge de leader au classement général. Il possède toujours 8 secondes d'avance sur l'Autrichien Felix Grossschartner (BORA-hansgrohe) et 25 sur l'Espagnol Enric Mas (Movistar). "C'est magnifique pour nous, coureurs, de sentir un soutien aussi énorme de la part des nombreux vacanciers qui sont ici. Avec la présence du public, notre ressenti de la course est complètement différent de l'année dernière", s'est réjouit Primoz Roglic. "C'était encore une belle journée de vélo. Je suis resté hors de danger. Quelle que soit ma situation au classement lundi quand nous serons en repos, je devrai m'en accommoder. Il est vrai que nous avons une grande étape de montagne demain. Mes coéquipiers ont montré hier qu'ils étaient super forts. J'ai aussi de bonnes jambes en ce moment et on va assurément se battre pour le maillot rouge." Dimanche, la montagne sera de retour au programme de la 9e étape. Quatre ascensions sont prévues au long des 188 km entre Puerto-Lumbreras et le sommet du col hors-catégorie du Alto de Velefique (13,1 km à 7,2 km). Il s'agira en effet de la dernière étape avant la première journée de repos programmée lundi. (Belga)