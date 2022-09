Tour d'Espagne - Remco Evenepoel a perdu du temps : "Pas mon meilleur jour mais pas de raison de paniquer"

(Belga) Remco Evenepoel a, pour la première fois, perdu du temps sur ses principaux adversaires du Tour d'Espagne, notamment le Slovène Primoz Roglic, dans la 14e étape qui a été disputée samedi entre Montoro et la Sierra de La Pandera sur 160,3 km.

"Je n'étais pas dans mon meilleur jour mais il n'y a aucune raison de paniquer, j'en suis à mon deuxième jour après ma chute (12e étape), c'est souvent le jour où vous ne vous sentez pas vraiment bien, mes muscles sont encore raides, mais ça devrait être parti demain ou après la journée de repos. Je ne veux toutefois pas utiliser cela comme excuse", a dit le Belge de 22 ans, qui a terminé à 56 secondes du vainqueur du jour Richard Carapaz, et à 48 secondes de Primoz Roglic. "Ce fut un début d'étape très dur où le rythme a été très élevé pendant longtemps. Si cette étape n'a pas été très longue, elle était très dure, avec beaucoup de dénivelé dans la finale. Je n'avais pas mes meilleures jambes et je n'ai pas pu accélérer quand Roglic est parti. J'ai perdu le contact à quatre kilomètres de l'arrivée mais je n'ai pas perdu pied et j'ai pu conserver mon propre rythme. Je pense que Roglic était le plus fort samedi. J'ai encore 1:49 d'avance sur Roglic, rien n'est donc perdu. Demain sera une autre course, un nouveau jour. Je vais essayer de récupérer autant que possible et de survivre demain. J'espère que c'était mon mauvais jour sur ces trois semaines." (Belga)