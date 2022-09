Tour d'Espagne - Thibaut Courtois félicite Evenepoel: "une grande performance de Remco"

(Belga) Thibaut Courtois était un invité de marque à Madrid dimanche à l'arrivée du 77e Tour d'Espagne cycliste qui a célébré la victoire de Remco Evenepoel. Après avoir félicité le manager de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl Patrick Lefevere, le gardien de but du Real Madrid et des Diables Rouges a également discuté avec les parents de Remco Evenepoel et échangé un maillot avec le vainqueur de la Vuelta dans les coulisses. Il a également posé avec tous ses coéquipiers.

"Je suis un grand fan de cyclisme", a déclaré Courtois à l'arrivée à Madrid. "Les autres années, je devais souvent jouer au football, mais là, j'ai eu la chance d'avoir pu jouer cet après-midi (victoire 4-1 contre Majorque, ndlr) et je voulais quand même passer. J'ai pris rendez-vous avec l''équipe des médias sociaux d'Evenepoel. En secret, il ne sait rien. Je lui remettrai bientôt un maillot rouge de gardien de but, j'espère que nous pourrons l'échanger." Courtois a suivi la Vuelta de près. "J'ai hérité l'amour de la course de mon défunt grand-père. Enfin, nous avons un autre Belge qui a gagné un grand tour. C'est fantastique, après plus de 40 ans sans victoire finale belge. C'est l'histoire du cyclisme." "Ce que Remco réalise ici est très fort. Espérons que ce n'est que le début. Je suis convaincu qu'il a encore plus à offrir. Il a un bon entourage et sait ce qu'il a à faire. Je le féliciterai personnellement tout à l'heure", a-t-il conclu. Ce qu'il a fait, tout en félicitant l'ensemble de l'équipe. (Belga)