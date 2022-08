Tour d'Espagne - Tim Merlier: "J'ai perdu trop de puissance à 500 mètres de l'arrivée"

(Belga) Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) s'est classé 3e de la 2e étape du Tour d'Espagne, la première propice aux sprinters. Le champion de Belgique a été devancé par l'Irlandais Sam Bennett (Bora-hansgrohe) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) sur la ligne d'arrivée, samedi à Utrecht. "J'ai perdu trop de puissance à 500 mètres de l'arrivée, et je n'avais plus d'énergie dans le sprint", a déclaré Tim Merlier à l'arrivée.

"C'était chaotique, comme toujours", ajoute Merlier. "J'étais bien placé, mais à 400 ou 500 mètres de l'arrivée, je me suis retrouvé trop tôt dans le vent. J'ai aussi reçu deux coups de coude. J'ai perdu de la vitesse et je n'ai pu accélerer. Au moment où j'aurais dû le faire, je n'avais plus d'énergie". Merlier doit donc se contenter d'un accessit. "Sam Bennett a fait un très beau sport. Bien sûr, j'aurais préféré gagner, mais ça peut arriver. Dans un sprint, il faut aussi avoir de la chance. Heureusement, nous aurons une autre occasion demain". L'équipe Alpecin-Deceunick a travaillé toute la journée en poursuite derrière les échappés, mais a reçu peu de soutien. "Les autres équipes ne nous ont pas aidés", dit Tim Merlier. "Je voulais sprinter, les directeurs sportfis aussi, nous avons donc pris nos responsabilités. Demain, j'espère que nous aurons un peu plus d'aide des autres équipes. Il n'y aura plus beaucoup d'occasions pour les sprinters sur cette Vuelta". (Belga)