Tour d'Espagne: Vine électrise la 8e étape, Evenepoel s'affirme

Il est la révélation de ce début de Vuelta: Jay Vine s'est adjugé à nouveau en solitaire la huitième étape du Tour d'Espagne samedi dans les Asturies entre Pola de Laviana et la Collau Fancuaya (1re catégorie), alors que Remco Evenepoel a conforté son maillot rouge.

Comme il y a deux jours dans le col du Pico Jano, l'Australien a déposé à la pédale toute l'échappée dans les pentes brumeuses à 19% du Collau Fancuaya pour aller chercher un deuxième succès sur cette édition 2022, avec 43 secondes d'avance sur Marc Soler (UAE Team Emirates) et Rein Taaramae (Intermarché-Wanty Gobert) à l'arrivée.

"A mi-pente, j'ai suivi l'attaque de l'échappée, j'ai regardé derrière moi et il n'y avait plus personne dans ma roue. Remporter deux victoires d'étapes, ça me donne confiance. Je savais ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, j'ai juste pris du plaisir sur le vélo", a déclaré Vine après la course.

Inconnu du grand public il y a encore quelques jours, le coureur de l'équipe Alpecin s'affirme comme un des meilleurs grimpeurs de ce Tour d'Espagne.

Il endosse par la même occasion le maillot à pois bleus au détriment de Victor Langellotti (Burgos BH), contraint à l'abandon samedi. Le Monégasque souffre d'une fracture de la clavicule et d'une commotion cérébrale après une chute et a été transporté vers un centre hospitalier.

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 4e sur la ligne et membre de l'échappée de dix coureurs (dont six anciens vainqueurs d'étape sur la Vuelta), s'est montré entreprenant mais n'a pas été en mesure de suivre le train de Vine.

- Evenepoel autoritaire -

Solide pour son premier test en tant que maillot rouge, Remco Evenepoel termine à une minute et vingt secondes de Vine.

Il a réglé en patron au sprint ses autres adversaires pour le classement général, à savoir Enric Mas (Movistar) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

"C'était une journée parfaite. J'ai tout fait pour ne pas perdre de temps. L'équipe a été fabuleuse, elle a bien contrôlé la course. Ils m'ont poussé à aller chercher ce résultat", a expliqué le Belge de 22 ans à l'arrivée.

Deux jours après son tour de force dans le col du Pico Jano, "le petit cannibale" de 22 ans a de nouveau pu s'appuyer sur le travail de ses équipiers de la Quick-Step, dont les Français Rémi Cavagna et Julian Alaphilippe.

Evenepoel possède désormais 28 secondes d'avance sur Enric Mas et 1 minute et 1 seconde sur le triple tenant du titre Primoz Roglic.

Deuxième au général au départ de l'étape, Rudy Molard (Groupama-FDJ) a concédé plus de 10 minutes au sommet du col des Asturies.

Mads Pedersen, champion du monde 2019, s'est accroché toute la journée au fil des cols dans l'échappée pour engranger les 20 points du sprint intermédiaire et revêtir le maillot vert au détriment de Sam Bennett (Bora-Hansgrohe).

Dimanche, le peloton s'attaque à une nouvelle étape de montagne relevée entre Villaviciosa et la montée des Praeres (1re catégorie), courte mais explosive (4 km et des pentes jusqu'à 25%), où s'était imposé le Britannique Simon Yates en 2018.