Tour d'Italie - Egan Bernal a "bien fait d'attendre" sur le Zoncolan, où il a pris du temps à ses rivaux

(Belga) Egan Bernal a profité de la redoutable ascension du Zoncolan pour consolider son maillot rose de leader du Tour d'Italie, samedi. "Je voulais attendre et j'ai bien fait", a résumé le Colombien d'INEOS Grenadiers au micro de la RAI.

"C'était un test important pour tous les coureurs de classement", a expliqué Bernal. "Je passe un autre jour avec ce maillot. Je suis heureux, car aujourd'hui j'étais bien, sans problème au dos, ça me fait plaisir." Sur le Zoncolan, Bernal a réagi à une attaque de Simon Yates dans les derniers kilomètres, les plus durs. Les deux hommes ont lâché les autres candidats au général, dont Remco Evenepoel. Puis le Colombien a faussé compagnie au Britannique pour creuser un peu plus l'écart au général. "En ce moment, je pense que je me trouve dans une situation privilégiée, de leader. D'autres coureurs doivent rendre la course plus dure. Je savais que Yates était bien. Avant le Giro, il allait fort. J'ai toujours dit que c'était l'un des favoris. C'était une ascension bonne pour lui. Je voulais attendre et j'ai bien fait", a analysé Bernal. Au général, Bernal compte 1:33 d'avance sur Yates, son plus proche poursuivant désormais. De quoi en faire son principal rival pour la victoire finale? "Il y a encore plein de coureurs qui m'inquiètent", a souri Bernal. "D'abord on disait que c'était Remco, car il était deuxième, puis c'était Vlasov qui était deuxième maintenant c'est Yates... Tous les coureurs qui sont devant peuvent encore faire quelque chose." (Belga)