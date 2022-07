Tour d'Italie féminin - 1re étape: les classements

(Belga) Classement à l'issue de la 1re étape du Tour d'Italie féminin de cyclisme( WorldTour), 106 kilomètres vendredi entre Villasimius et Tortoli:

- Classement de la 1re étape: 1. Elisa Balsamo (Ita/Trek-Segafredo) en 2h39:13 2. Marianne Vos (P-B) m.t. 3. Charlotte Kool (P-B) 4. Lotte Kopecky; 5. Chiara Consonni (Ita); 6. Rachele Barbieri (Ita); 7. Georgia Baker (Aus); 8. Marta Bastianelli (Ita); 9. Silvia Zanardi (Ita); 10. Lea Lin Teutenberg (All); 11. Emilia Fahlin (Suè); 12. Rasa Leleivyte (Lit); 13. Emma Norsgaard (Dan); 14. Elisa Longo Borghini (Ita); 15. Martina Alzini (Ita); 16. Franziska Koch (All); 17. Catalina Anais Soto (Chi); 18. Karolina Kumiega (Pol); 19. Sarah Roy (Aus); 20. Clara Copponi (Fra) - Classement général: 1. Elisa Balsamo (Ita/Trek-Segafredo) en 2h44:54 2. Kristen Faulkner (USA) à 0:04 3. Georgia Baker (Aus) 0:08 4. Lotte Kopecky 0:10; 5. Marianne Vos (P-B) 0:12; 6. Elisa Longo Borghini (Ita) 0:13; 7. Annemiek van Vleuten (P-B) 0:14; 8. Lucinda Brand (P-B); 9. Riejanne Markus (P-B) 0:15; 10. Leah Thomas (USA) 0:16; 11. Anouska Koster (P-B); 12. Emma Norsgaard (Dan); 13. Juliette Labous (Fra) 0:20; 14. Franziska Brausse (All); 15. Charlotte Kool (P-B) 0:21; 16. Karlijn Swinkels (P-B) 0:22; 17. Marta Cavalli (Ita) 0:23; 18. Sarah Roy (Aus); 19. Cecilie Uttrup Ludwig (Dan) 0:26; 20. Marta Jaskulska (Pol) 0:27 (Belga)