Tour d'Italie - La course au maillot rose débute de Budapest et s'annonce ouverte

(Belga) La 105e édition du Tour d'Italie s'élance de Budapest vendredi pour un périple de 21 étapes et 3.445 kilomètres vers Vérone, théâtre de la conclusion le 29 mai. En l'absence du tenant du titre, Egan Bernal, le maillot rose et le 'Trofeo Senza Fine' possèdent un grand nombre de prétendants.

Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), vainqueur en 2019, emmène le groupe des favoris qui comprend notamment un autre ancien vainqueur (2017), Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Simon Yates (BikeExchange-Jayco) et Joao Almeida (UAE Team Emirates) avec Romain Bardet (DSM), Guillaume Martin (Cofidis), Miguel Angel Lopez (Astana-Qazaqstan) ou encore le duo de Bahrain-Victorious Pello Bilbao-Mikel Landa et le trio de Bora-hansgrohe Wilco Kelderman-Jai Hindley-Emanuel Buchmann dans la peau des outsiders. Le premier maillot rose semble promis à un puncheur, la première étape Budapest-Visegrad se terminant par une ascension de 5,6 km avec des pointes à 8%. De quoi aiguiser l'appétit de Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), déjà maillot jaune sur le Tour de France l'an passé. La deuxième étape propose un contre-la-montre de 9,2 km à Budapest. L'ascension de l'Etna figure au menu de la quatrième étape au lendemain d'une journée de repos qui servira surtout à transférer le peloton de la Hongrie à l'Italie. Ce Giro offre un parcours très accidenté, avec un dénivelé total de 50.580m, le plus élevé depuis 2011. Les spécialistes du contre-la-montre ne trouveront que 26 km pour dicter leur loi: 9,2 km lors de la deuxième étape et 17,4 km en clôture à Vérone. Six étapes semblent favorables aux sprinteurs, avec notamment Caleb Ewan (Lotto Soudal), Mark Cavendish (Quick-Step-Alpha-Vinyl), Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et la révélation du printemps l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert-Matériaux). Côté belge, il faudra sans doute miser sur les victoires d'étape. Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Mauri Vansevenant (Quick-Step-Alpha-Vinyl) et Edward Theuns (Trek-Segafredo) constituent les principales chances. (Belga)