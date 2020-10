Tour d'Italie - Le Luxembourgeois Gastauer se casse une clavicule

(Belga) Le Luxembourgeois Ben Gastauer (AG2R La Mondiale), qui a abandonné samedi dans la 8e étape du Giro, s'est classé pour la première fois de sa carrière une clavicule (gauche), la blessure la plus courante des coureurs cyclistes.

Gastauer, 32 ans, a chuté peu après la mi-course dans cette étape de 200 kilomètres reliant Giovinazzo à Vieste (sud) remportée par le Britannique Alex Dowsett. "L'étape se déroulait bien, nous allions basculer le premier col de la journée. Avant le sommet, j'ai eu un problème avec ma chaîne en relançant et je suis passé par-dessus le vélo", a expliqué le Luxembourgeois. "Je n'arrivais pas à me relever, j'ai bien compris que j'avais un problème à la clavicule. Je suis professionnel depuis 2010 et je ne m'étais jamais cassé la clavicule, il faut une première à tout", a ajouté Gastauer, le deuxième coureur de son équipe à abandonner en deux jours après la chute de Tony Gallopin la veille. (Belga)