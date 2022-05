Tour d'Italie - Matteo Sobrero: "Je n'en reviens pas de succéder à Filippo Ganna"

(Belga) Matteo Sobrero (BikeExchange-Jayco) a enlevé le contre-la-montre final du Tour d'Italie, dimanche à Vérone, où il s'est imposé avec 23 et 40 secondes d'avance sur les Néerlandais Thymen Arsensman et Mathieu van der Poel.

Le Piémontais, 25 ans, a signé sa première victoire dans un grand tour, et son second succès en carrière après son titre de champion d'Italie du contre-la-montre l'année dernière. Grâce à sa victoire, son équipe BikeExchange-Jayco a en outre enlevé les deux chronos de ce 105e Giro, Simon Yates s'étant imposé dans la 2e étape à Budapest. "C'est quelque chose d'extraordinaire !", s'est réjoui Matteo Sobrero. "Pour l'équipe, c'est la deuxième victoire dans un chrono après Simon Yates. Cela résulte aussi d'un beau travail pendant l'intersaison. J'ai donné tout ce que j'avais dans la seconde moitié de course. Je n'en reviens pas de succéder à Filippo Ganna, qui est un grand ami. Je pense qu'il est fier de moi aujourd'hui." Ganna avait gagné la dernière étape du Giro 2021 à Milan. (Belga)