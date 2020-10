Tour d'Italie: Miguel Angel Lopez, un des outsiders, abandonne après... 9 kilomètres

Le Giro n'a duré que 9 kilomètres pour le Colombien Miguel Angel Lopez qui a dû abandonner la course, sur chute, dès la 1re étape.



Lopez, vainqueur de l'étape du col de la Loze dans le récent Tour de France, a chuté dans le contre-la-montre d'ouverture, long de 15,1 kilomètres entre Monreale et Palerme.



Le Colombien, déséquilibré, a perdu le contrôle de son vélo et a terminé sa course dans les barrières, dans une des larges artères traversant Palerme.



Miguel Angel Lopez (26 ans) avait pris la 3e place du Tour d'Italie voici deux ans.