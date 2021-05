Tour d'Italie - Simon Yates a "de meilleures jambes" qu'en première semaine

(Belga) Simon Yates est remonté à la deuxième place du général à l'issue de la 14e étape du Tout d'Italie, samedi. Le Britannique de BikeExchange a attaqué sur le redoutable Zoncolan, seul le maillot rose Egan Bernal parvenant à prendre sa roue. "C'était bien aujourd'hui", a commenté Yates, sixième au sommet. "J'avais de meilleures jambes que la première semaine du Giro, je suis content de ma situation. Bernal va être dur à battre, mais on va essayer. J'espère avoir les mêmes jambes qu'aujourd'hui pour la suite du Giro."

Le Russe Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech) a lui reculé de la deuxième à la quatrième place du général. "Je me suis battu pour essayer de minimiser mes pertes", a confié Vlasov, 16e à l'arrivée. "Bon, c'était comme ça, aujourd'hui j'ai raté quelque chose, mais je suis toujours en haut dans le classement général et je vais continuer à me battre. L'équipe a travaillé à la perfection. Je me sentais bien pendant l'étape mais, quand Bernal et Yates ont attaqué, j'ai essayé de suivre et je l'ai payé dans le dernier kilomètre." (Belga)