Tour d'Italie: une arrivée au sommet supplémentaire

Le Giro, qui a dévoilé jeudi l'intégralité de son nouveau parcours, a ajouté une arrivée au sommet supplémentaire, à Roccaraso (centre-est), dans l'édition 2020 qui aura lieu pour la première fois en octobre, du 3 au 25.

La semaine passée, les organisateurs du Tour d'Italie (RCS) avaient annoncé les détails du Grand départ, transféré de Hongrie en Sicile pour les quatre premières étapes.

Initialement, le Giro présentait ses trois premières étapes en Hongrie, en mai, avant que la pandémie de coronavirus contraigne le cyclisme à une longue parenthèse.

Dans son tracé définitif, le Tour d'Italie a modifié sa première semaine. Outre une journée de plus en Sicile, les sprinteurs disposeront d'une occasion supplémentaire, à Matera (6e étape), et les grimpeurs auront la montée de Roccaraso (9e étape), dans les Abruzzes, en leur faveur en conclusion d'un parcours comportant plus de 4.000 mètres de dénivelé.

"Les deux dernières semaines du Giro restent inchangées par rapport à son calendrier d'origine, à l'exception du départ de la 10e étape qui sera donné à Lanciano", a ajouté RCS.

Les étapes avec leur degré de difficulté croissante (de 1 à 5*):

3 octobre: 1re étape Monreale - Palerme, 15 km (contre-la-montre individuel) ***

4 octobre: 2e étape Alcamo - Agrigente, 150 km **

5 octobre: 3e étape Enna - Etna, 150 km ****

6 octobre: 4e étape Catane - Villafranca Tirrena, 140 km **

7 octobre: 5e étape Mileto - Camigliatello Silano, 225 km ***

8 octobre: 6e étape Castrovillari - Matera, 188 km **

9 octobre: 7e étape Matera - Brindisi, 143 km *

10 octobre: 8e étape Giovinazzo - Vieste, 200 km ***

11 octobre: 9e étape San Salvo - Roccaraso, 208 km ****

12 octobre: repos

13 octobre: 10e étape Lanciano - Tortoreto Lido, 177 km ***

14 octobre: 11e étape Porto Sant'Elpidio - Rimini, 182 km *

15 octobre: 12e étape Cesenatico - Cesenatico, 204 km ****

16 octobre: 13e étape Cervia - Monselice, 192 km **

17 octobre: 14e étape Conegliano - Valdobbiadene, 34 km (contre-la-montre individuel) ****

18 octobre: 15e étape Base Aerea Rivolto - Piancavallo, 185 km ****

19 octobre: repos

20 octobre: 16e étape Udine - San Daniele del Friuli, 229 km ****

21 octobre: 17e étape Bassano del Grappa - Madonna di Campiglio, 203 km *****

22 octobre: 18e étape Pinzolo - Laghi di Cancano, 207 km *****

23 octobre: 19e étape Morbegno - Asti, 251 km *

24 octobre: 20e étape Alba - Sestriere, 198 km *****

25 octobre: 21e étape Cernusco sul Naviglio - Milan, 15,7 km (contre-la-montre individuel) **