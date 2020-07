Tour de Burgos: l'Irlandais Sam Bennett vainqueur de la 4e étape

L'Irlandais Sam Bennett, vainqueur de la 1re étape du Tour Down Under, à Adelaïde, le 21 janvier 2020Brenton EDWARDS

L'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck) s'est adjugé vendredi devant le Français Arnaud Démare la 4e étape du Tour de Burgos en se dégageant dans le dernier kilomètre pour anticiper le sprint.

Le Belge Remco Evenepoel (Deceuninck) a gardé les commandes de l'épreuve à la veille de l'arrivée finale.

Bennett est sorti du peloton au pied de la petite montée précédant l'arrivée où le "lanceur" de Démare, l'Italien Jacopo Guarnieri, a glissé dans un virage en épingle à cheveux. L'Irlandais a poursuivi son effort pour s'imposer de plusieurs longueurs.

Démare, déjà deuxième mercredi, a réglé le sprint pour la deuxième place devant les Italiens Giacomo Nizzolo et Davide Cimolai au terme des 163 kilomètres.

"C'est un peu décevant, on a eu un pépin pour la troisième fois en quatre jours", a déclaré Démare à La Chaîne L'Equipe. "Sur le moment je ne me suis pas rendu compte que Jacopo était tombé. J'ai été ralenti énormément, je suis reparti à l'arrêt grand plateau. J'étais à deux doigts de renoncer puis je me suis relancé mais Sam Bennett était parti depuis longtemps".

"On est bien physiquement, on marche fort mais on manque un peu de réussite. Il faut vite scorer", a ajouté le Picard de l'équipe Groupama-FDJ, à 8 jours de Milan-Sanremo, la classique italienne qu'il a remportée en 2016.

Bennett (29 ans), qui a rejoint la formation Deceuninck cette année, compte notamment plusieurs succès d'étape au Giro et à la Vuelta à son palmarès.

Samedi, la dernière étape relie Covarrubias aux Lagunas de Neila (158 km), où l'arrivée est jugée au bout d'une montée courte (4,2 km) mais très pentue (11 %).