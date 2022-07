Tour de Castille et Léon - Simon Yates remporte la 2e étape et le général, Jenthe Biermans termine 8e

(Belga) Le Britannique Simon Yates (BikeExchange) a remporté le Tour de Castille-et-Léon (2.1) jeudi en s'imposant en solitaire lors de la deuxième et dernière étape à Guijuelo, en Espagne.

Yates, 29 ans, s'est détaché dans une ascension à 20 kilomètres de l'arrivée pour décrocher son sixième succès de l'année, devant le Néo-Zélandais George Bennett (UAE) et l'Espagnol Jonathan Lastra (CajaRural). Le lauréat du Tour d'Espagne 2018 enchaîne une deuxième victoire en trois jours après avoir glané lundi la Classique d'Ordizia au Pays Basque. Simon Yates effectuait à l'occasion de cette épreuve son retour à la compétition après son abandon dans le Giro lors de la 17e étape, le 25 mai dernier, à cause d'une blessure à un genou. La première étape la veille avait été remportée par l'Italien Giacomo Nizzolo (Israël-Premier Tech) vainqueur au sprint devant le Néo-Zélandais Dion Smith (BikeExchange - Jayco) à l'issue d'une étape longue de 156,7 km entre Benavente et Morales del Vino mercredi. Côté belge, Jenthe Biermans (Israël-Premier Tech) termine 8e du classement général à 1:20 de Simon Yates. Le second Belge au départ, Ben Hermans (Israël-Premier Tech) a terminé 43e à 2:49. (Belga)