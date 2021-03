Tour de Catalogne: Sagan enfin vainqueur, Yates toujours leader

Fini la disette! Peter Sagan s'est adjugé samedi la 6e et avant-dernière étape du Tour de Catalogne, sa première victoire depuis un an et demi, tandis que le Britannique Adam Yates reste leader au général.

Le sprinteur slovaque de Bora-Hansgrohe n'avait plus levé les bras depuis la 5e étape du Tour de France 2019. Il s'est imposé à l'issue des 193,8 kilomètres entre Tarragone et Mataro, devant le Sud-Africain Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) et le Colombien Juan Sebastian Molano (UAE).

Au général, l'étape, plutôt plate à l'exception de deux difficultés de catégorie 3, a accouché d'un statu quo en tête. A la veille de l'arrivée à Barcelone, Adam Yates domine un podium 100% Ineos, avec 45 secondes d'avance sur l'Australien Richie Porte et 49 sur Geraint Thomas.

Le Russe Dmitriy Strakhov (Gazprom), échappé très tôt avec un groupe de cinq coureurs, a été repris par le peloton à 17 km de l'arrivée, peu avant l'ascension de l'Alt El Collet.

Dans les derniers kilomètres, le Britannique James Knox (Deceuninck) et les Français Rémi Cavagna (Deceuninck) et Elie Gesbert (Arkéa-Samsic) ont tenté des attaques, sans succès.

L'ultime explication aura lieu dimanche à Barcelone, lors d'une étape de 133 km avec un col de 3e catégorie et surtout six ascensions de la colline de Montjuic (2e catégorie).