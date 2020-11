Tour de France - Chris Froome juge le parcours de la prochaine Grande Boucle "plus équilibré"

(Belga) Le Britannique Chris Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France, estime que le parcours de la Grande Boucle 2021 est "bien plus équilibré" que les autres années et affirme que le Tour 2021 se prépare dès aujourd'hui.

"Je regarde toujours le parcours du Tour", a confié Chris Froome au site spécialisé Cyclingnews lundi lors de la journée de repos sur la Vuelta où il s'offre un rôle d'équipier de luxe pour l'Equatorien Richard Carapaz, maillot rouge. "J'essaie de voir comment il est équilibré entre les étapes de montagne et les étapes en contre-la-montre. Et cette fois, je le trouve bien plus équilibré que les autres années". Le parcours a été présenté dimanche soir avec notamment trois arrivées au sommet, deux ascensions du Mont Ventoux lors d'une même étape et 58 kilomètres de contre-la-montre répartis en deux étapes. "L'attention est toujours mise sur les cols, à cause de la sévérité de certaines montées et celle qui me marque le plus, est le Col du Portet avec presque 10% sur 15 kilomètres", a commenté Chris Froome, qui se remet doucement de sa grave chute au Critérium du Dauphiné il y a dix-huit mois mettant en péril la suite de sa carrière. Le Britannique, 35 ans, va quitter Ineos Grenadiers pour rejoindre Israël Start-Up Nation avec Rik Verbrugghe, accompagné de l'Irlandais Dan Martin. "La préparation pour le Tour de France 2021 commence déjà maintenant parce que la Vuelta se dispute assez tard dans l'année et va en fait servir de fondation pour l'an prochain. Ce sera une structure complètement différente, j'ai le sentiment que je peux partir d'une feuille blanche pour construire mon programme pour un grand Tour", s'est réjouit Chris Froome. "Dan Martin roule une fantastique Vuelta et je pense qu'il a de grandes ambitions dans un grand Tour la saison prochaine." (Belga)