Tour de France - Christian Prudhomme fera son retour mardi

Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, fera son retour sur le parcours mardi. Selon l'organisation, il a passé un test négatif au coronavirus et peut donc reprendre ses fonctions.

Prudhomme avait été testé positif au coronavirus la semaine dernière lors du premier jour de repos. Il était alors entré chez lui à Paris pour rester une semaine en quarantaine. Il devait revenir sur le Tour de France mardi lors de la 16e étape à condition de passer un test négatif au coronavirus. Il avait été remplacé par François Lemarchand lors de la deuxième semaine. La semaine dernière, tous les coureurs ont été testés négatifs mais quatre membres du staff des équipes Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers et Mitchelton-Scott avaient été testés positifs et ont dû quitter leur équipe. Tous les coureurs et membres du staff des 22 équipes ont passé un nouveau test lundi lors du second jour de repos. Si une équipe compte deux cas positifs, elle est exclue du Tour de France. Le maillot jaune Primoz Roglic a confirmé lundi que tous les coureurs de son équipe Jumbo-Visma avaient été testés négatifs. L'organisation du Tour de France dévoilera mardi matin les résultats des tests réalisés sur les coureurs et les membres des staffs.