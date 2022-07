Tour de France Femmes: Lorena Wiebes, premier maillot jaune : "C'est merveilleux"

(Belga) Grand favorite de cette première étape du Tour de France Femmes, dimanche à Paris entre La Tour Eiffel et les Champs-Élysées, la Néerlandaise Lorena Wiebes (Team DSM) a répondu à l'attente. La meilleure sprinteuse du peloton s'est imposée devant Marianne Vos et notre compatriote Lotte Kopecky.

"C'est merveilleux", a réagi la Néerlandaise qui endosse le premier maillot jaune juste après sa 16e victoire de l'année. "Je suis ravie. Toute l'équipe mérite la victoire. Les filles (de l'équipe DSM, ndlr) ont fait un travail merveilleux. Je suis très heureuse. Le sprint a été très long et chaotique. J'ai pu accélérer une fois de plus (que Marianne Vos, ndlr) et j'ai pu passer devant elle." Wiebes n'a pas souffert du stress de son rôle de favorite. "Non, j'étais assez détendue. On a abordé la course comme une étape normale. Nous avons eu une super saison jusqu'à maintenant." (Belga)