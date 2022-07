Tour de France Femmes: "Une bonne journée" pour Marianne Vos qui reste en jaune

(Belga) Dans une 4e étape compliquée avec notamment quatre secteurs en graviers, Marianne Vos (Jumbo-Visma) a su éviter les problèmes pour conserver son maillot jaune de leader du Tour de France Femmes mercredi.

"Si l'on fait le bilan de la journée, on peut dire qu'on a su rester à l'écart du danger avec l'équipe", a confié la Néerlandaise aux organisateurs après la course. "Nous avons essayé de rester en bonne position et de rester dans le match pour la victoire d'étape aussi. Reusser a attaqué dans un moment intense, et nous savions aussi qu'on ne pouvait pas couvrir toutes les attaques." Tandis que certaines candidates au classement général, dont l'Espagnole Mavi Garcia, ont connu des contretemps dans les chemins en gravier, Vos a évité les problèmes avant de remporter le sprint du peloton pour prendre la 5e place de l'étape. "Garder le maillot jaune est une très belle chose. C'est une bonne journée. L'équipe a su me protéger toute la journée et je pense que c'est le plus important. Je suis très contente. Bien sûr, c'est une bonne chose de marquer des points pour le maillot vert. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas mon objectif principal", a conclu la Néerlandaise. (Belga)