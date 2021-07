Tour de France: "Je me suis éclaté", jubile Pogacar

Vainqueur d'étape à Luz-Ardiden et désormais porteur de trois maillots distinctifs dont le jaune, le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a assuré s'être "éclaté" jeudi sur le Tour de France.

Question: Vous avez gagné l'étape et pris le maillot à pois. Comment avez-vous vécu cette journée?

Réponse: "C'était une étape énorme, surtout après celle de mercredi. Les jambes n'étaient pas à 100%, le Tourmalet a été pénible, difficile, la dernière montée aussi mais j'ai fini par trouver mon rythme. Je suis très heureux de cette victoire. C'est un jeu pour moi, je suis très content d'y jouer. Mais c'était très difficile, déjà dans le Tourmalet. Dans la dernière ascension, j'étais au maximum. Je suis enchanté, je vis dans un autre monde désormais. Gagner une deuxième étape avec le maillot jaune, je n'arrive pas à y croire. J'étais juste un enfant qui rêvait de prendre le départ du Tour de France, pas de le gagner. Depuis l'an dernier, c'est une expérience différente de ce à quoi je m'attendais."

Q: Craignez-vous le contre-la-montre de samedi, après l'an dernier où vous aviez pris le maillot jaune à Primoz Roglic à la veille de l'arrivée?

R: "Je ne vais pas commencer à y penser maintenant, demain (vendredi) il y a une autre étape, on va profiter de chaque kilomètre avec l'équipe. Je ne vais pas faire une obsession du chrono. Pourquoi devrais-je m'inquiéter du contre-la-montre? C'est une discipline dans laquelle j'essaie toujours de faire de mon mieux. Parfois, c'est vrai, on peut connaître des jours sans. Ca va être une nouvelle expérience (de le disputer avec le maillot jaune, NDLR). On peut perdre du temps sur un contre-la-montre mais je suis confiant."

Q: Vous semblez rarement grimaçant, même dans les efforts les plus soutenus. Concevez-vous le cyclisme comme une sorte de jeu?

R: "C'est le sens du sport: s'amuser, prendre du plaisir à faire notre métier. Mes entraîneurs et mon directeur sportif me disent toujours: +Continue à t'amuser, c'est un simple jeu, parfois tu gagnes, parfois tu perds.+ Et même quand j'ai un jour sans, une meilleure journée viendra. J'ai aimé cette journée même si c'était difficile dans le Tourmalet. On a roulé à bloc, Ineos a poussé dans le Tourmalet. Mais quand j'ai de bonnes jambes, j'essaie toujours d'y aller. Le but est juste de prendre du plaisir. Et je me suis éclaté!"

Propos recueillis en conférence de presse.