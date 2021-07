Tour de France: Jonas Vingegaard, la promesse jaune (et noire)

Il n'a certes pas gagné le Tour, mais il s'est déjà attiré le respect d'un ancien double vainqueur: le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo), dauphin de Tadej Pogacar après dix-neuf étapes, a surpris son monde sur la 108e Grande Boucle.

"J'ai beaucoup d'admiration pour lui, c'est le seul qui a vraiment osé attaquer Pogacar de front, dans le Ventoux", souligne Bernard Thévenet.

"C'est le seul moment où Pogacar a montré un petit signe de faiblesse", ajoute le vainqueur des Tours de France 1975 et 1977.

Depuis son exploit sur le 'mont Chauve', annihilé par le retour de Pogacar et Richard Carapaz (Ineos) dans la descente, Vingegaard a confirmé ses bonnes dispositions au point d'étonner même la hiérarchie jaune et noire, les couleurs de Jumbo.

"On s'attendait à ce qu'il atteigne un très bon niveau, pas qu'il soit dans le top cinq après deux semaines!" s'exclame Mathieu Heijboer, responsable performance de l'équipe néerlandaise.

- "Ce n'était pas prévu" -

Quatrième au sortir des Alpes, la progression du coureur scandinave a été implacable. Il a grimpé sur le podium le jour de son coup d'éclat sur le Ventoux (11e étape).

Les défaillances de Rigoberto Uran mercredi et jeudi dans les Pyrénées, combinées à la résistance acharnée de Vingegaard aux assauts de Pogacar, ont fait de lui le dauphin du Slovène.

Avec près de six minutes de retard sur le vainqueur sortant dans la course au maillot jaune, difficile d'imaginer le leader improvisé de la Jumbo monter encore d'un échelon d'ici les Champs-Élysées.

Mais pour celui qui ne devait être qu'un lieutenant de Primoz Roglic, qui a abandonné après avoir chuté, et n'aurait même pas vu la France sans le retrait de Tom Dumoulin fin avril, le Tour est déjà réussi.

"Ce n'était pas prévu que Jonas aille jouer le classement général. Il est jeune et beaucoup de choses peuvent se produire", affirmait avant les Pyrénées Mathieu Heijboer, soucieux de diminuer la pression sur son leader de fortune.

Vu la manière dont Vingegaard a accompagné et même brièvement attaqué Pogacar dans les Pyrénées, ses dirigeants peuvent être rassurés.

Le dernier obstacle éventuel sur la route de Paris est le contre-la-montre de samedi (30,8 km entre Libourne et Saint-Emilion).

Troisième du premier 'chrono' du Tour, sur une distance similaire, Vingegaard peut à priori voir venir, d'autant que son premier poursuivant Richard Carapaz n'est guère spécialiste de l'exercice.

"Cela s'annonce bien maintenant pour monter sur le podium à Paris", a reconnu le Danois jeudi après la dernière étape pyrénéenne. "Mais on a déjà vu dans ce Tour que les choses peuvent tourner différemment..."

- "Une performance incroyable" -

Le leader de la Jumbo a de bonnes raisons de se méfier, lui dont l'éclosion a été retardée par des blessures. En plus d'une grave chute au Tour des Fjords, il a connu plusieurs pépins musculaires dans ses jeunes années.

"On travaille chaque jour à renforcer son physique", "principale raison" de l'irrégularité dont il a fait preuve avant le Tour 2021, estime Mathieu Heijboer.

"On ne rend pas un coureur régulier en six mois", souligne le responsable performance. "Notre objectif est d'en faire un meilleur coureur, plus robuste."

Le travail n'effraie heureusement pas Vingegaard. Au moment où il a été recruté par Jumbo, "il devait se lever très tôt. Il travaillait dans l'industrie de la pêche de 5 heures du matin à midi et enchaînait avec son entraînement", se souvient Mathieu Heijboer.

Plutôt que de penser aux prochaines étapes de sa progression, son contemporain Mikkel Honoré (Deceuninck) rappelle que "c'est son premier Tour de France".

Dans ce contexte, s'émerveille son compatriote, "jouer le podium est déjà une performance incroyable !"