Tour de France: Jonas Vingegaard, un Danois volant à l'assaut des Pyrénées

Révélé au grand public mercredi dans l'ascension du Mont Ventoux, Jonas Vingegaard (Jumbo, 24 ans) est tout sauf un inconnu pour les autres Danois de sa génération, qui attribuent son éclosion à une régularité nouvelle pour lui.

Le quatrième du classement général du Tour de France - il a été bouté hors du podium samedi par Guillaume Martin - "est toujours passé sous les radars au niveau international", affirme Andreas Kron (Lotto, 23 ans).

"Pour beaucoup de gens, Jonas est une grosse surprise. En ce qui me concerne, je l'ai toujours vu comme un des plus grands talents mondiaux", le complimente Mikkel Honoré (Deceuninck, 24 ans), de son propre aveu "bon ami" de Vingegaard.

Du talent, il en fallait indéniablement pour décramponner mercredi le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE) dans les derniers kilomètres de la seconde ascension du Géant de Provence, au nez et à la barbe des plus expérimentés Richard Carapaz (Ineos) et Rigoberto Uran (EF Education).

Si l'impudent a fini par être rattrapé par les trois grimpeurs à la faveur de la descente, l'épisode a dû lui donner des idées pour les Pyrénées, au menu du peloton dès dimanche avec la 15e étape Céret - Andorre-la-Vieille.

- Propulsé leader de Jumbo -

Mauvaise nouvelle pour la pépite danoise, repêchée dans la sélection de Jumbo pour le Tour après le forfait de Tom Dumoulin: l'arrivée sera à nouveau placée au bout d'une descente de quinze kilomètres, et non au sommet du col de Beixalis (1re catégorie).

De toute façon, "ce n'est pas comme s'il s'imposait beaucoup de pression", sourit Mikkel Honoré.

D'une nature calme selon ses contemporains, Vingegaard a été propulsé leader de l'équipe Jumbo dès sa première participation au Tour.

La lourde chute du Slovène Primoz Roglic lors de la 3e étape et son abandon au matin de la 9e ont ouvert des perspectives, et ses talents de grimpeur supérieurs à ceux de ses équipiers ont fait le reste.

"Au Danemark, tout le monde savait qu'il percerait", assure Andreas Kron. "Mais la route n'a pas été facile pour lui..."

En 2017, le jeune Vingegaard chute lourdement au Tour des Fjords.

"Ca lui a pris du temps de revenir", souligne Mikkel Honoré.

"Il a connu des périodes où il volait, puis des périodes où il était moins bon. Il y a deux ans au Tour de Pologne, il a gagné une étape difficile (la 6e) et s'est emparé du maillot de leader. Le jour d'après, il a craqué et s'est complètement effondré au classement général", se remémore le coureur de Deceuninck.

- "Tôt pour gagner un Tour" -

Pour Honoré, un cap a été franchi lors de la victoire d'étape de Vingegaard en février au Tour des Emirats arabes unis.

Vainqueur en mars de la Semaine Coppi-Bartali, Vingegaard a encore plus marqué les esprits début avril, en terminant deuxième du Tour du Pays Basque, derrière Roglic et devant Pogacar.

De là à menacer le Slovène dans la course au maillot jaune?

"Pogacar sait tout faire: il grimpe bien et il est performant en contre-la-montre", juge Andreas Kron. Et avec plus de 5 min 30 d'avance sur Vingegaard au classement général, le leader de l'équipe UAE a de la marge.

"C'est tôt pour gagner un Tour, et Pogacar est incroyable pour le moment", fait valoir Honoré.

"Mais une victoire d'étape est certainement dans ses cordes", ajoute-t-il.

Le Danois a peut-être coché les 17e et 18e étapes, deux arrivées en altitude au col du Portet puis à Luz-Ardiden.

"C'est son premier Tour: personne ne sait s'il craquera, mais personne ne sait non plus s'il n'ira pas gagner une étape et jouer le podium", résume Kron.

Quoi qu'il adviennne, Vingegaard peut déjà se satisfaire d'avoir fait trembler un instant la terreur slovène.

Et dans le peloton du Tour, insiste Kron, "il n'y en a pas beaucoup qui peuvent en dire autant"!