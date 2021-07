Wout van Aert a beau être deuxième du classement général provisoire du Tour de France, à 1:48 de Tadej Pogacar, son équipe, Jumbo-Visma, semble avoir fait une croix sur le maillot jaune. "Non, nous n'allons pas chercher le maillot jaune. Nous avons encore de beaux projets avec Wout. Il peut continuer à tout donner pour une victoire d'étape, mais le maillot jaune n'est plus en ligne de mire", commente le directeur d'équipe, Merijn Zeeman.

Jumbo-Visma n'a pas connu une première semaine très heureuse sur les routes du Tour. Robert Gesink a abandonné après sa chute, et, dimanche, Primoz Roglic a déclaré forfait pour la suite en raison des nombreuses blessures occasionnées lors de sa chute dans la troisième étape. "L'étape d'hier (la première dans les Alpes, NDLR) a été très éprouvante", a expliqué Zeeman avant le départ de la neuvième étape dimanche à Cluses. "Nous voulions analyser la situation au jour le jour; ne pas abandonner comme ça, car c'est le Tour tout de même. Mais hier soir, Primoz a reconnu que ça ne valait pas la peine de poursuivre, ni pour lui, ni pour l'équipe. Il n'avait plus grand-chose à montrer. Une participation à la Vuelta (14 août - 5 septembre, NDLR) est dès lors plus réaliste, mais il doit d'abord se retaper physiquement et mentalement après tout ce qui lui est arrivé."

Jonas Vingegaard est cinquième au classement à moins de 5 minutes de Pogacar. "Nous avions un plan sur le long terme avec Jonas, celui de le faire évoluer ici aux côtés de Primoz, et de le laisser grandir. Cela n'est plus possible après l'abandon de Primoz, mais il s'en tire très bien et peut imprimer son rythme, sans aucune pression. Il peut se tester tous les jours, et se confronter aux meilleurs coureurs du monde. Nous ignorons combien de temps il va pouvoir tenir à ce rythme, mais nous le soutenons au maximum."

Wout van Aert est d'ailleurs appelé à prendre part à ce soutien à Vingegaard. "Tout en choisissant aussi lui-même ses propres étapes", poursuit le directeur d'équipe. "Nous devons aussi doser ses efforts en prévision des Jeux de Tokyo. Nous avons vu un grand Wout van Aert samedi, très combattif, mais Pogacar a fait très fort. On ne lui souhaite pas, mais Pogacar pouvait lui aussi connaître une avarie ou chuter. Alors Wout a continué à se battre et nous lui disions dans l'oreillette que nous ferions le bilan une fois passés la ligne d'arrivée. C'est ce que nous avons fait et Wout se concentre maintenant sur une victoire d'étape. Il ressortira en tout cas plus fort de ce Tour de France. C'est une certitude."