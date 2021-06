Tour de France: le bonheur des équations à plusieurs inconnues  

Deux favoris slovènes et une équipe dominante de nationalité britannique: l'équation sportive du Tour de France 2021 qui démarre samedi de Brest, recèle sa part d'inconnues et d'attractions à l'exemple de Mathieu van der Poel, favori avec Julian Alaphilippe pour le premier maillot jaune.

"Il y a un vrai bonheur à partir à la date prévue", se félicite le directeur du Tour Christian Prudhomme avant le coup d'envoi de cette 108e édition, moins d'un an après un Tour retardé à la fin de l'été par la pandémie, stressé par la menace du covid-19 et conclu par un coup de théâtre, à savoir la prise de pouvoir tardive de Tadej Pogacar aux dépens de Primoz Roglic.

Au moment de lister les favoris pour le podium final du 18 juillet sur les Champs-Elysées, les noms des deux Slovènes s'imposent dans un parallèle troublant. Tous deux ont justifié leur statut dans la première partie de la saison. Ils ont obtenu les pleins pouvoirs dans leurs équipes respectives, UAE pour Pogacar, Jumbo pour Roglic, et évité l'affrontement avec leurs rivaux depuis le mois d'avril.

En juin, c'est l'équipe Ineos qui a pris les commandes. La formation britannique a squatté les podiums, au Dauphiné avec l'Australien Richie Porte et au Tour de Suisse avec l'Equatorien Richard Carapaz. Au départ des 3414 kilomètres, la plus riche équipe du peloton s'offre le luxe d'aligner deux autres prétendants, Tao Geoghegan Hart et surtout Geraint Thomas, tous deux de nationalité britannique comme le groupe qui a dominé les Tours de la dernière décennie.

- Une paire et quatre atouts -

"On a connu en 2019 le plus jeune vainqueur depuis 1947 avec Bernal et l'année suivante le plus jeune depuis 1904 avec Pogacar", relève Christian Prudhomme. "Mais, cette fois, on peut se retrouver avec le plus vieux vainqueur depuis 1922 si Thomas (35 ans) s'impose".

"Nous avons l'équipe pour prendre l'initiative et saisir chaque opportunité. Nous avons changé notre philosophie de course cette saison pour être plus ouverts et agressifs", annonce son patron Dave Brailsford. "Nous avons quatre atouts majeurs dans notre jeu", confirme Thomas.

La tenaille que forment les duettistes slovènes et l'équipe numéro un du peloton relègue les autres au rang d'outsiders, candidats surtout à un podium. Dans ce registre figure évidemment le clan colombien (Miguel Angel Lopez et Rigoberto Uran surtout), pénalisé tout comme le grimpeur français David Gaudu par la part redonnée au contre-la-montre individuel. Les 58 kilomètres répartis en deux étapes forment le total le plus élevé depuis 2013.

Moins hyper-montagneux que l'année passée, le Tour se situe, avec 52.000 mètres de dénivelé positif, dans la moyenne des dernières éditions à l'exception de 2020 (57.000 m). S'il franchit le Ventoux par deux fois dans la même étape, l'un des temps forts prévisibles à la mi-course, il comporte seulement trois arrivées au sommet, une dans les Alpes (Tignes) et deux dans les Pyrénées (col du Portet, Luz-Ardiden) privilégiées cette année.

- Quatre vainqueurs au départ -

En attendant ces hauteurs, la course présente une première semaine rythmée, entre sprints, contre-la-montre et arrivées pour puncheurs en Bretagne. A l'exemple de la première étape, à Landerneau, pour un match entre le champion du monde Julian Alaphilippe (avantagé par le profil général de ce Tour) et le débutant néerlandais Mathieu van der Poel, petit-fils de Raymond Poulidor.

"La première semaine s'annonce difficile", prévoit Thomas, l'un des quatre vainqueurs du Tour présents sur la ligne de départ. Avec Pogacar bien sûr mais aussi le Britannique Chris Froome, redevenu équipier pour son retour sur le Tour après son grave accident, et l'Italien Vincenzo Nibali, tourné vers un succès d'étape comme tant d'autres.

Entre les chutes et les cassures dans le peloton, "tout le monde sait qu'il arrivera quelque chose dans les premiers jours, c'est toujours le cas", ajoute Thomas. "Les écarts ne seront pas très grands après cette première semaine mais tant mentalement que physiquement, cette première phase exigera beaucoup d'énergie et se fera sentir en dernière semaine".