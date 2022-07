Tour de France : les puncheurs à l'assaut de la Montée Jalabert à Mende

(Belga) La quatorzième étape du Tour de France est partie de Saint-Étienne, samedi en direction de Mende et de la côte de la Croix Neuve dont la montée a été rendue célèbre par Laurent Jalabert après sa victoire dans la 12e étape du Tour de France en 1995. L'étape du jour, longue de 192,5 kilomètres, traverse la Loire, la Haute-Loire et la Lozère.

Elle est annoncée accidentée avec cinq ascensions au programme qui devraient intéresser les baroudeurs: côte de Saint-Just-Malmont (cat. 3, 7,7 km à 3,9 %); côte du Châtaignier (cat. 3, 2,6 km à 7,3 %); côte de Grandrieu (cat. 3, 6,3 km à 4,1 %); côte de la Fage (cat. 3, 4,2 km à 6 %) et la côte de la Croix neuve-Montée Laurent Jalabert à Mende (cat. 2, 3,1 km à 10,2 %). Mende retrouve le peloton de la Grande Boucle pour la 6e fois. L'Espagnol Omar Fraile s'était imposé devant le Français Julian Alaphilippe et Jasper Stuyven dans la 14e étape du Tour en 2018, lors du dernier passage de la Grande Boucle à Mende. Le peloton a quitté Saint-Etienne samedi sur le coup de 12h15 (départ réel à 12h30). L'arrivée est fixée vers 17h05. Le maillot jaune de leader du classement général est sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma) est le porteur du maillot vert du classement par points. L'Allemand Simon Geschke (Cofidis) est le leader du classement de la montagne. La 15e étape du Tour de France sera disputée dimanche entre Rodez et Carcassonne sur 202,5 kilomètres. Une journée de repos attend les coureurs lundi à Carcassonne. (Belga)