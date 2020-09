Tour de France - Lotto Soudal doit poursuivre avec cinq coureurs après l'abandon de Steff Cras

(Belga) L'équipe Lotto Soudal compte encore cinq coureurs au Tour de France cycliste. Steff Cras a abandonné dans la neuvième étape vers Laruns. Il s'est retrouvé très tôt à l'arrière du peloton. "J'avais des problèmes de dos", a déclaré le Limbourgeois.

"Déjà avant le départ, j'avais une gêne au dos. En fait, c'est depuis ma chute lors de la première étape à Nice. J'ai continué à courir en me tordant un peu en course. Ce n'était pas aussi douloureux que ces derniers jours, parce qu'on n'a pas roulé vraiment très vite. A la première ascension, j'ai senti que je n'avais presque plus de force dans les jambes. Je ne pouvais même pas pédaler à 200 watts. J'ai vite compris que la journée allait être longue", a raconté Cras. "J'ai fait tout ce que j'ai pu pour arriver das les délais bien qu'à la fin, j'ai senti que ça allait être difficile. Les jambes voulaient bien, mais le dos non et je n'avais pas de force. C'est dommage. J'avais imaginé mon premier Tour différemment. Je dois dire que c'était incroyable, j'ai fait de mon mieux le plus longtemps possible, mais de cette façon, je ne pouvais pas continuer. Je dois me rétablir complètement avant de pouvoir reprendre la compétition." (Belga)