Tour de France: Pinot, des déboires jusqu'à la lie

Nouvelle désillusion pour Thibaut Pinot: la première étape pyrénéenne a déjà sonné le glas de ses espoirs sur le Tour de France, un an après son abandon déchirant. Le grimpeur français, à nouveau lâché par son corps, a abandonné samedi plus de 18 minutes sur les meilleurs et évoqué un "tournant dans (s)a carrière".

Ses ambitions --"aller le plus haut possible" annonçait-il, "arriver en jaune à Paris", comprenait le public-- ont été réduites à néant dès le premier jour de haute montagne. Et bien avant le match de l'ascension finale.

"J'ai tellement mon mal au dos que je n'ai pas de force, je n'arrive pas à pédaler", a lâché Thibaut Pinot, abattu, après avoir franchi la ligne accompagné de cinq équipiers. Dépité, le triple vainqueur d'étape sur le Tour a évoqué un allusif "tournant dans (s)a carrière", sans s'avancer plus.

"J'ai toujours dit que le vélo, c'était se battre, prendre du plaisir, gagner des courses et il y a trop d'échecs pour moi en ce moment" s'est livré "à chaud" le grimpeur qui avait déjà dû encaisser son abandon sur blessure il y a un an alors qu'un exploit, qu'aucun français n'a réussi depuis Bernard Hinault en 1985, paraissait réalisable.

- "la galère" depuis le premier jour -

Dans le port de Balès, à plus de 40 kilomètres de l'arrivée, le héros malheureux de juillet 2019 est resté collé au bitume et a vu son rêve jaune s'envoler en même temps que le groupe de favoris, emmené par les hommes en jaune de Jumbo.

Ses étirements répétés, les mains sur les lombaires, ont fait apparaître au grand jour les séquelles de sa chute du premier jour. "J'ai un hématome dans le dos parce qu'un concurrent m'est rentré dedans", avait détaillé, le lendemain, le vainqueur du Tourmalet l'an passé. "C'est plus ça qui m'inquiète".

"Je me raccrochais à l'étape d'hier, à celle d'Orcières où il y avait des signes encourageants. Sinon, c'était la galère depuis samedi (le premier jour du Tour, ndlr)", a confié finalement Pinot, défait samedi.

La douleur "est venue progressivement", a détaillé son équipier Rudy Molard, qui l'a escorté jusqu'au bout. "Malheureusement à force de tirer dessus, ça ne répondait plus", a-t-il expliqué. "Le transfert de force ne se faisait plus".

"On a réussi à masquer les choses pendant plusieurs jours mais dans les moments de vérité comme aujourd'hui, ça suffit pas", a constaté le patron de l'équipe Groupama-FDJ Marc Madiot.

"On savait que ça pouvait être handicapant parce qu'il a pris une bonne gamelle le premier jour", reconnaît Molard. "Mais on gardait espoir. On se disait qu'au fur et à mesure des jours qui passaient, il allait se remettre".

- "Je ne vais pas quitter le Tour" -

Mais, au matin de la première manche pyrénéenne, Thibaut Pinot n'affichait pas vraiment un visage conquérant, malgré le coup réussi la veille dans les bordures vers Lavaur: "L'important pour moi est de ne pas perdre de temps et pourquoi pas en gagner aujourd'hui. Si je retrouve de bonnes sensations, ce sera déjà très bien."

A l'évidence, les bonnes sensations étaient portées disparues dans le port de Balès. Le col où il avait pourtant en 2014 arraché le maillot blanc de meilleur jeune à Romain Bardet pour le garder jusqu'à Paris.

Plus de six ans après, sa troisième place cette année-là reste de loin son meilleur résultat sur le Tour où il n'a depuis signé qu'une 16e place et abandonné trois fois.

Une option qu'il n'envisage pas cette fois: "Je ne vais pas quitter le Tour, en aucun cas je n'ai eu cette idée", balaie-t-il.

Dans un scénario similaire en 2016, il avait lâché plus de trois minutes dans le col d'Aspin sur le futur vainqueur du Tour de France, Chris Froome, dès le premier rendez-vous pyrénéen, avant d'abandonner une semaine plus tard.